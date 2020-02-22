Создать воронку на СмартСендер(е)

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На сервисе Смарт Сендер (smartsender.eu) нужно запрограммить воронку

Нарисовать архитектуру совместно 

запрограммировать все триггеры и письма

идея, картинки и текст с нас

программирование в вас

Опыт реализованных проектов на smartsender.eu - обязательно

4 года назад
Deyneko_7
Евгений 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
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