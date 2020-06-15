Искать и размещать фотографии цветов

Нужно сделать пару постов и скриншотов в Одноклассниках (ok.ru). У вас должен быть реальный аккаунт на одноклассниках (с заполненным профилем, постами и т.д.)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что делать:
1. Для цветочной культуры на упаковки с семенами - искать "реальную" фотографию этой культуры
2. Загружать эти картинки в интернет-магазин
Пример
Т.е. для этой фото https://multidacha.ru/wa-data/public/shop/products/73/14/1473/images/1448/1448.600x0.jpg
> искать максимально похожую картинку https://multidacha.ru/wa-data/public/shop/products/73/14/1473/images/2643/2643.600x0.jpg
Размеры: квадратные. В идеале 500x500, можно больше (в пределах до 600) самый минимум (400x400)
Стоимость работ по 1 фото - 40 руб.
Обязательные требования:
- базовые знания анг языка
- уверенный опыт работы с обрезкой картинок. (можно использовать Light Schoot для обрезки и сохранения)
- умение оперативно искать то, что сложно ищется.
- каждый день обработка минимум 30 позиций.
Как искать
На анголоязычных источниках
Пример "Пеларгония Маверик Оранж" > узнаем, что Пеларгония на анг языке "Pelarginuim" - Маверик - будет Maverik, Оранж > Orange. Получается запрос Pelarginuim Maverik Orange. Можно искать в yahoo.com в фотографиях. Если картинки не цепляют, можно выяснить, что Пелларгония - это Герань, и можно использовать алтернативный запрос Geranium Maverik Orange.
Перед поиском внимательно вчитывайтесь в текстовое описание упаковки семян (в нем может быть особенности) и изучить особенности цветка на картинке. Главное, найти максимально похожую и "аппетитную" картинку.
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