Добавить компанию в Каталоги

Дам список площадок (пока 30) и информацию о компании, вам только нужно копировать и вставлять инфу.

Конечно нужно сделать всё аккуратно как можно больше заполнить полей, сохранить и вставить в отчёт ссылку на страницу. Зарегить одну почту для подтверждения, если требудет площадка.