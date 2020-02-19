Добавить компанию в Каталоги

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Дам список площадок (пока 30) и информацию о компании, вам только нужно копировать и вставлять инфу. 

Конечно нужно сделать всё аккуратно как можно больше заполнить полей, сохранить и вставить в отчёт ссылку на страницу.  Зарегить одну почту для подтверждения, если требудет площадка. 

4 года назад
nariman_s
Нариман 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад