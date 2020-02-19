Добавить компанию в Каталоги

[b]Ищем: [/b]контент-менеджера для ИМ на CMS Opencart. Уверенное знание системы обязательно. Портфолио в виде скриншотов в заявке. [b]Задача:[/b] наполнить существующие категории товарами, отбор товаров производится самостоятельно контент-менеджером.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дам список площадок (пока 30) и информацию о компании, вам только нужно копировать и вставлять инфу.
Конечно нужно сделать всё аккуратно как можно больше заполнить полей, сохранить и вставить в отчёт ссылку на страницу. Зарегить одну почту для подтверждения, если требудет площадка.
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