Поиск информации о компаниях

Требуется собрать описание энергетических компаний из официальных сайтов и других источников. Выберем 3-х исполнителей и дадим каждому по 100 - 200 компаний.ТЗ для одного исполнителя во вложении, для других фрилансеров будет отличаться только вид и список компаний.Полученные описания нужно заносить в экселевский файл, что во вложении. За 1 описание платим 3 рубля.

При отклике просим указать скайп или телеграм, для связи.