Поиск информации о компаниях

Наполнение сайтовЗавершен6 заявок268 просмотров
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Требуется собрать описание энергетических компаний из официальных сайтов и других источников. Выберем 3-х исполнителей и дадим каждому по 100 - 200 компаний.ТЗ для одного исполнителя во вложении, для других фрилансеров будет отличаться только вид и список компаний.Полученные описания нужно заносить в экселевский файл, что во вложении. За 1 описание платим 3 рубля. 

При отклике просим указать скайп или телеграм, для связи.  

4 года назад
akhmetshin
Ильдар 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
spirinairina
Ирина 
54 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
4 года назад
$10
2 дня
Работа выполнена точно и в срок
Отличный заказчик. Понятное ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую.
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