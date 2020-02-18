Внести данные в раздел сайта из другого сайта.

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Есть сайт на CMS  OC Store.  Надо дозаполнить один из разделов, взяв информацию с другого сайта.  

Другими словами, взять рисунок и название, через админку вставить его и название. 

Оплата яндекс-деньги или Paypal

4 года назад
Rico
Олег 
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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