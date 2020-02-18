Внести данные в раздел сайта из другого сайта.

Заполнить название описание ключевые слова на английском языке на платформе Etsy. Необходимо сделать 10 товаров.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на CMS OC Store. Надо дозаполнить один из разделов, взяв информацию с другого сайта.
Другими словами, взять рисунок и название, через админку вставить его и название.
Оплата яндекс-деньги или Paypal
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