Нужен контент менеджер на английском

Наполнение сайтовЗавершен6 заявок266 просмотров
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Нужен контент менеджер на английском  я предоставлю сайт и ссылочки сайтов где можно брать информацию чтобы заполнить и забить сайт информацией

4 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
19 часов назад
Выбранный исполнитель
nomare
Алёна 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
4 года назад
$40
3 дня
Рекомендую исполнителя! Взялся без предоплаты. Работа выполнена быстро и в срок! Качество на уровне! Спасибо, будем сотрудничать!
Задача еще в работе. Отредактирую отзыв когда закончим
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