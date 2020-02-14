Наполнить лэндинг готовой информацией (без CMS)

Добрый день!

Нужно наполнить большой лэндинг информацией через код

Лэндинг с довольно сложной структурой, без CMS, поэтому в html нужно очень хорошо разбираться на уровне чтения и редактирования кода

Вся информация для наполнения готовая, укажу откуда её брать, придумывать ничего не нужно

Лэндинг строительной тематики - нужно будет загрузить проекты с описанием и изображениями, примеры работ, видео отзывы с текстовой расшифровкой, заменить контакты, поставить корректные ссылки, загрузить информацию о сотрудниках с фото

Срок - до воскресенья 16.00, делать нужно быстро

Бюджет 1500 руб