Настроить РСЯ около 60 позиций

Доброго времени суток! С сайта https://center-kofe.ru нужно перенести все товары (всю информацию с карточек) и статьи на наш новый сайт (на движке OpenCart) должна сохранится фильтрация товаров в категориях и в бренды (уже созданы) тоже перенести описание Не нужно ...