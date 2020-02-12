Создать XML файл для маркетплеса

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Надо создать файл на 500 позиций,ничего сложного. Будет много дубликатов, поэтому 50коп/позиция

4 года назад
guest_15366575121713
5 лет в сервисе
Был
3 года назад