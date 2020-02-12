Ручное размещение товаров с iHerb на другой сайт

Доброго времени суток! С сайта https://center-kofe.ru нужно перенести все товары (всю информацию с карточек) и статьи на наш новый сайт (на движке OpenCart) должна сохранится фильтрация товаров в категориях и в бренды (уже созданы) тоже перенести описание Не нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Я веду свой личный блог про официальный сайт iHerb, там мы с командой публикуем полезные статьи про продукцию, витамины, добавки и прочие товары. Для этих статей мы отбираем товары на iHerb, которые нужно сначала добавить на сайт, а потом вставить в статью.
Сейчас накопилось порядка 80-100 товаров, которые нужно перенести по следующему алгоритму:
Перенести фото, цену, артикул и остальные параметры товара, всего 8 простых полей;
Это можно сделать поискав препарат в интернете и грамотно сделать рерайт информации с сайта конкурента. Либо, если вы обладаете знаниями в медицине - написать самостоятельно.
Уточню сразу, я ищу девушку, которая хотя бы на половину любит iHerb так же, как и я :)
Наличие опыта покупок и копирайтинга (рерайтинга) будет большим преимуществом.
Стоимость публикации 1 такого товара = 50 рублей.
Пример товара, который по итогу должен получиться: Витамин B12 от Solgar и Black seed Oil.
Когда публикуем товар для уже написанной статьи, делаем вступление вида "Подробно узнать о полезных свойствах и способах применения препарата ... в статье ... "
Внимательно изучу ваши отклики, буду рада постоянному сотрудничеству и месту в своей команде.
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