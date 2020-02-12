Ручное размещение товаров с iHerb на другой сайт

Здравствуйте. Я веду свой личный блог про официальный сайт iHerb, там мы с командой публикуем полезные статьи про продукцию, витамины, добавки и прочие товары. Для этих статей мы отбираем товары на iHerb, которые нужно сначала добавить на сайт, а потом вставить в статью.

Сейчас накопилось порядка 80-100 товаров, которые нужно перенести по следующему алгоритму:

Перенести фото, цену, артикул и остальные параметры товара, всего 8 простых полей;

Вам так же нужно будет заполнить вкладки: описание, применение, состав и противопоказания.Если с 1 пунктом все понятно, то по 2 есть пара моментов: информация для вкладок есть в карточке товара на сайте iHerb, но он "криво" переводит ее с английского на русский, вам необходимо самостоятельно разобраться, что именно должно быть в этой вкладке.

Это можно сделать поискав препарат в интернете и грамотно сделать рерайт информации с сайта конкурента. Либо, если вы обладаете знаниями в медицине - написать самостоятельно.

Уточню сразу, я ищу девушку, которая хотя бы на половину любит iHerb так же, как и я :)

Наличие опыта покупок и копирайтинга (рерайтинга) будет большим преимуществом.

Стоимость публикации 1 такого товара = 50 рублей.

Пример товара, который по итогу должен получиться: Витамин B12 от Solgar и Black seed Oil.

Когда публикуем товар для уже написанной статьи, делаем вступление вида "Подробно узнать о полезных свойствах и способах применения препарата ... в статье ... "

Внимательно изучу ваши отклики, буду рада постоянному сотрудничеству и месту в своей команде.