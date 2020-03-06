Требуется парсинг товаров с нашего старого интернет-магазина на новый

Доброго времени суток!

С сайта https://center-kofe.ru нужно перенести все товары (всю информацию с карточек) и статьи на наш новый сайт (на движке OpenCart)

должна сохранится фильтрация товаров в категориях и в бренды (уже созданы) тоже перенести описание

Не нужно переносит:

Не нужно переносить кофе в зёрнах и бренды Eilles, Idee Kaffe, Covin, Swift, Kami, De Marco, Darboven

Шоколад Manbana и сиропы Spoom, Monin, Rieme это тоже не нужно переносить

Кофе в капсулах Rafael и Dolce Gusto не нужно

Молотый кофе Julius

Ещё товар который не нужно выставлять на сайт это кофе в зёрнах Costadoro

Напишите пожалуйста цену и срок, за который Вы готовы выполнить задание!

Заранее спасибо.