Требуется парсинг товаров с нашего старого интернет-магазина на новый

Наполнение сайтовЗавершен6 заявок268 просмотров
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Доброго времени суток!

С сайта https://center-kofe.ru нужно перенести все товары (всю информацию с карточек) и статьи на наш новый сайт  (на движке OpenCart)

должна сохранится фильтрация товаров в категориях и в бренды (уже созданы) тоже перенести описание

Не нужно переносит: 

Не нужно переносить кофе в зёрнах и бренды Eilles, Idee Kaffe, Covin, Swift, Kami, De Marco, Darboven

Шоколад Manbana и сиропы Spoom, Monin, Rieme это тоже не нужно переносить

Кофе в капсулах Rafael и Dolce Gusto не нужно

Молотый кофе Julius

Ещё товар который не нужно выставлять на сайт это кофе в зёрнах Costadoro

Напишите пожалуйста цену и срок, за который Вы готовы выполнить задание!

Заранее спасибо.

4 года назад
i-Q
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
DeNik_One
Никита 
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
$30
5 дней
Всё отлично, быстро и профессионально сделано!!! Рекомендую - это надежный и ответственный исполнитель!!!
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