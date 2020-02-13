Наполнение магазина на woocommers

Здравствуйте. Я веду свой личный блог про [url=https://herbsite.ru/]официальный сайт iHerb[/url], там мы с командой публикуем полезные [url=https://herbsite.ru/blog/]статьи[/url] про продукцию, [url=https://i-herbsite.ru/vitaminy/]витамины[/url], [url=https://herbsite.ru/bady/]добавки[/url] и прочие товары. Для этих статей мы отбираем товары на iHerb, которые нужно сначала ...
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Наполнять товарами сайт: http://bohomagic.ru.
Пример:
http://bohomagic.ru/shop/for-her/artka-legkij-puxovik/
Товар брать с таобао:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a312a.7700824.w4002-16097209372.62.1a5d9ffel3pPoh&id=557582226866
Цена: 25 руб. за товар.
Российский товар - 15 руб.
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