Наполнение магазина на woocommers

Наполнение сайтовЗакрыт35 заявок633 просмотра
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Наполнять товарами сайт: http://bohomagic.ru.

Пример:

http://bohomagic.ru/shop/for-her/artka-legkij-puxovik/

Товар брать с таобао:

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a312a.7700824.w4002-16097209372.62.1a5d9ffel3pPoh&id=557582226866

Цена: 25 руб. за товар.

Российский товар - 15 руб.

3 года назад
nushetchka
Анна 
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
год назад