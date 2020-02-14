Прайс для розетки

Наполнять товарами сайт: [url=http://bohomagic.ru/]http://bohomagic.ru[/url]. Пример: [url=http://bohomagic.ru/shop/for-her/artka-legkij-puxovik/]http://bohomagic.ru/shop/for-her/artka-legkij-puxovik/[/url] Товар брать с таобао: [url=https://item.taobao.com/item.htm?spm=a312a.7700824.w4002-16097209372.62.1a5d9ffel3pPoh&id=557582226866]https://item.taobao.com/item.htm?spm=a312a.7700824.w4002-16097209372.62.1a5d9ffel3pPoh&id=557582226866 [/url]Цена: 25 руб. за товар. Российский товар - 15 руб.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
rocterm.ua все товары, которые есть на сайте нужно сделать в виде файла импорта товаров на розетку.
ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ ТЕ, У КОГО УЖЕ ЕСТЬ ОПЫТ РАБОТЫ С РОЗЕТКОЙ, у них хватает заморочек и нужен тот, кто уже делал это все и сделает быстро и четко.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов35 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! На сайте amazon.com нужно собрать в таблицу excel отзывы о товарах(англоязычные). Нужно придерживаться определенных условий сбора и определенного формата конечного результата. [list=1][*]На листе1 для поиска отзывов на амазоне можно использовать столбец Model.[*]На листе1 в столбце 4 ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется специалист для настройки темы Special ( https://cutt.ly/LrCCU9E ) необходимо наполнение контентом (карточки актуальных товаров ~ до 100 шт ) подбор картинок для баннеров настройка тел / адрес / почта для уведомлений источник для наполнения контентом ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $4
Сайт на Овпенкард [list=1][*]в каждом товаре нужно проверить наличие всех обходимых параметров (4-8 шт в одном товаре), при отсутствии или ошибке - добавить или заполнить.[*]занести ссылку на товар (урл) в табличку - отметив наличие параметров в ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт4 года назад
Шаблонное наполнение сайта на опен карт , вставить текст, фото товара и тд. Добавить текст в категории, поставить заголовки н 1 н 2.Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт4 года назад
- $25
Добрый день! Нужно наполнить большой лэндинг информацией через код Лэндинг с довольно сложной структурой, без CMS, поэтому в html нужно очень хорошо разбираться на уровне чтения и редактирования кода Вся информация для наполнения готовая, укажу откуда её брать, ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо размещать клоны существующих объявлений по продаже автомобилей на следующих сайтах: auto.ria.com ab.ua olx.ua rst.ua Обращаю внимание, что нужно размещать копии уже существующих на сайтах объявлений. Для того, чтобы пройти модерацию, необходимо будет вытянуть фотки с сайтов и обязательно обработать ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте Для долгосрочного сотрудничества требуется специалист понаполнению сайтов, обязанности: Подготовка статьи на английском для перевода на другие языки= сформировать вордовский документ для переводчиков Размещение переведенных статей на сайте Минимальное понимание английского языка Аккуратность и умение проверять за собой выполненную работу Для ...Наполнение сайтов80 заявокЗакрыт4 года назад
около 45-50 товаров и 10 категорий. тема рыболовные товары, лодки ПВХ, аэролодкиНаполнение сайтов10 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо наполнение информационными статьями сайта на АНГЛ языке, работает на WordPress. Подробности в ЛС.Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт4 года назад