Размещение отзывов - агенты влияния

Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки207 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Требуется размещение отзывов на внешних ресурсах через агентов влияния.

Создание новых карточек клиента на порталах с отзывами,корректировка существующих данных, размещение отзывов через агентов влияния, отчетность в Excel в виде ссылок на размещенные отзывы.

Прошу указывать стоимость публикации одного отзыва.

Спасибо!

4 года назад
frolovdm
Дмитрий 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Парсинг отзывов о товаре с Amazon.com

    Здравствуйте! На сайте amazon.com нужно собрать в таблицу excel отзывы о товарах(англоязычные). Нужно придерживаться определенных условий сбора и определенного формата конечного результата. [list=1][*]На листе1 для поиска отзывов на амазоне можно использовать столбец Model.[*]На листе1 в столбце 4 ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Поиск картинок и видео к статьям

    Здравствуйте! Необходимо грамотно оформить уже готовые тексты для размещения на сайте: - подобрать несколько картинок (сложить их в папку) и указать места в статье, где они должны быть вставлены (в word в статье просто вставить картинки в ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Прайс для розетки

    rocterm.ua все товары, которые есть на сайте нужно сделать в виде файла импорта товаров на розетку. ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ ТЕ, У КОГО УЖЕ ЕСТЬ ОПЫТ РАБОТЫ С РОЗЕТКОЙ, у них хватает заморочек и нужен тот, кто уже ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Настройка темы Webasyst под ключ

    Требуется специалист для настройки темы Special ( https://cutt.ly/LrCCU9E ) необходимо наполнение контентом (карточки актуальных товаров ~ до 100 шт ) подбор картинок для баннеров настройка тел / адрес / почта для уведомлений источник для наполнения контентом ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Корректировка наполнения карточки товара

    $4

    Сайт на Овпенкард [list=1][*]в каждом товаре нужно проверить наличие всех обходимых параметров (4-8 шт в одном товаре), при отсутствии или ошибке - добавить или заполнить.[*]занести ссылку на товар (урл) в табличку - отметив наличие параметров в ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Наполнить лэндинг готовой информацией (без CMS)

    $25

    Добрый день! Нужно наполнить большой лэндинг информацией через код Лэндинг с довольно сложной структурой, без CMS, поэтому в html нужно очень хорошо разбираться на уровне чтения и редактирования кода Вся информация для наполнения готовая, укажу откуда её брать, ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Размещение объявлений на автосайтах

    Необходимо размещать клоны существующих объявлений по продаже автомобилей на следующих сайтах: auto.ria.com ab.ua olx.ua rst.ua Обращаю внимание, что нужно размещать копии уже существующих на сайтах объявлений. Для того, чтобы пройти модерацию, необходимо будет вытянуть фотки с сайтов и обязательно обработать ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    4 года назад