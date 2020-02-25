Заполнение форм страхового калькулятора из Excel таблицы

Есть вебсайт. На сайте есть интерактивная форма в которую нужно вносить данные о водителе и

транспортном средстве. Данные для заполнения будут предоставлены в

формате Excel таблицы. В таблице около 40 полей для ввода в форму. От

одной записи к другой повторяются все поля кроме двух и повторно их вводить обычно

не надо (тоесть один раз ввели все поля, потом, от строки к строке меняете два поля). Так же в ексель таблице есть одно поле, которое нужно

заполнить данными полученными как результат заполнения форм.

Вебсайт на итальянском языке. Поля форм нужно сопоставлять визуально, в

смысл вникать не обязательно. Сайт прекрасно доступен с Tor, а так же с OperaVPN. Ссылка на сайт и нулевой шаг инструкции во вложении на скриншоте. Скриншоты для других шагов будут позже.

Я ожидаю, что вы довольно шустро ориентируетесь на страницах вебсайтов,

печатаете хотя бы 150 символов в минуту, и 1 час своего времени

оцениваете в 100-130 рублей (лучше отзывы - немного дороже). Пару лет назад было схожее задание, и у одного из выполнявших выходило около 160руб в час (делала все быстро и качественно).

Так же я ожидаю от вас готовность работать на протяжении 7-9 дней в среднем от 3

часов в день (больше - лучше). Материалы для выполнения работы я планирую полностью

подготовить 20-го вечером.

Я предпочитаю платить Яндекс.Деньгами. Как альтернатива Вебмани.Вмр и что угодно доступное без авторизации и регистрации в евросети и связном, но

ЯД мне удобнее, поскольку ЯД у меня под рукой. Я думаю в сумме работы будет на 2-3 человек.

Предполагается оплачиваемое тестовое задание. Работать нужно аккуратно и почти без ошибок (более 2% ошибок - считается браком).

Предпочтение людям, в чьем предложении будет видно, что вы прочитали текст того, что я написал, и как-то оценили, насколько эта

работа вам подходит.