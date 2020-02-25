Есть сайт на CMS OC Store. Надо дозаполнить один из разделов, взяв информацию с другого сайта. Другими словами, взять рисунок и название, через админку вставить его и название. Оплата яндекс-деньги или Paypal
Заполнение форм страхового калькулятора из Excel таблицы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть вебсайт. На сайте есть интерактивная форма в которую нужно вносить данные о водителе и
транспортном средстве. Данные для заполнения будут предоставлены в
формате Excel таблицы. В таблице около 40 полей для ввода в форму. От
одной записи к другой повторяются все поля кроме двух и повторно их вводить обычно
не надо (тоесть один раз ввели все поля, потом, от строки к строке меняете два поля). Так же в ексель таблице есть одно поле, которое нужно
заполнить данными полученными как результат заполнения форм.
Вебсайт на итальянском языке. Поля форм нужно сопоставлять визуально, в
смысл вникать не обязательно. Сайт прекрасно доступен с Tor, а так же с OperaVPN. Ссылка на сайт и нулевой шаг инструкции во вложении на скриншоте. Скриншоты для других шагов будут позже.
Я ожидаю, что вы довольно шустро ориентируетесь на страницах вебсайтов,
печатаете хотя бы 150 символов в минуту, и 1 час своего времени
оцениваете в 100-130 рублей (лучше отзывы - немного дороже). Пару лет назад было схожее задание, и у одного из выполнявших выходило около 160руб в час (делала все быстро и качественно).
Так же я ожидаю от вас готовность работать на протяжении 7-9 дней в среднем от 3
часов в день (больше - лучше). Материалы для выполнения работы я планирую полностью
подготовить 20-го вечером.
Я предпочитаю платить Яндекс.Деньгами. Как альтернатива Вебмани.Вмр и что угодно доступное без авторизации и регистрации в евросети и связном, но
ЯД мне удобнее, поскольку ЯД у меня под рукой. Я думаю в сумме работы будет на 2-3 человек.
Предполагается оплачиваемое тестовое задание. Работать нужно аккуратно и почти без ошибок (более 2% ошибок - считается браком).
Предпочтение людям, в чьем предложении будет видно, что вы прочитали текст того, что я написал, и как-то оценили, насколько эта
работа вам подходит.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $30
Заполнить название описание ключевые слова на английском языке на платформе Etsy. Необходимо сделать 10 товаров.Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт4 года назад
- $23
Тематика: Семена овощей и цветов (томаты, огурцы, бегонии, пеларгонии и т.д.) Оплата за 1 отзыв: 15 руб. Кол-во отзывов: 100 шт.Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт4 года назад
- $3
Нужно разместить 20 пресс релизов на Казахстан Фото и текст готовыНаполнение сайтов3 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день! Требуется размещение отзывов на внешних ресурсах через агентов влияния. Создание новых карточек клиента на порталах с отзывами,корректировка существующих данных, размещение отзывов через агентов влияния, отчетность в Excel в виде ссылок на размещенные отзывы. Прошу указывать стоимость ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Необходимо грамотно оформить уже готовые тексты для размещения на сайте: - подобрать несколько картинок (сложить их в папку) и указать места в статье, где они должны быть вставлены (в word в статье просто вставить картинки в ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен контент менеджер на английском я предоставлю сайт и ссылочки сайтов где можно брать информацию чтобы заполнить и забить сайт информациейНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
rocterm.ua все товары, которые есть на сайте нужно сделать в виде файла импорта товаров на розетку. ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ ТЕ, У КОГО УЖЕ ЕСТЬ ОПЫТ РАБОТЫ С РОЗЕТКОЙ, у них хватает заморочек и нужен тот, кто уже ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется специалист для настройки темы Special ( https://cutt.ly/LrCCU9E ) необходимо наполнение контентом (карточки актуальных товаров ~ до 100 шт ) подбор картинок для баннеров настройка тел / адрес / почта для уведомлений источник для наполнения контентом ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $4
Сайт на Овпенкард [list=1][*]в каждом товаре нужно проверить наличие всех обходимых параметров (4-8 шт в одном товаре), при отсутствии или ошибке - добавить или заполнить.[*]занести ссылку на товар (урл) в табличку - отметив наличие параметров в ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт4 года назад