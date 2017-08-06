Качественно и без лишнего шума делает работу. В полной мере выполнила все оговоренные условия, в том числе уложилась в довольно сжатые сроки, даже на день быстрее. Без дополнительных объяснений поняла задание. Качество выполнения контролировалось - при допустимых 3 несоответствиях из 150 проверенных, несоответствий не было вовсе. Результат среди лучших, сравнивать есть с чем.