golnev87

Олег golnev87

 
36 летРоссия/Новосибирск
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
DreamRoux1609
Аделя 
25 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$30
10 баллов
4 года назад
Заполнение форм страхового калькулятора из Excel таблицы
Своевременная оплата, подробное и понятное ТЗ. Всегда на связи. Рекомендую.
Качественно и без лишнего шума делает работу. В полной мере выполнила все оговоренные условия, в том числе уложилась в довольно сжатые сроки, даже на день быстрее. Без дополнительных объяснений поняла задание. Качество выполнения контролировалось - при допустимых 3 несоответствиях из 150 проверенных, несоответствий не было вовсе. Результат среди лучших, сравнивать есть с чем.
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workweb2009
Светлана 
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Заполнение форм страхового калькулятора из Excel таблицы
Задача была поставлена с подробным описанием. Олег всегда на связи. Оплата сразу после выполнения задачи, без каких-либо задержек. Что еще нужно для плодотворного сотрудничества? Мои наилучшие рекомендации!
Берется за сложное дело, и делает его без лишнего шума. Работает реально качественно,- сравнивал разных фрилансеров на одних и тех же данных. Рекомендую.
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likesky
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Заполнение форм страхового калькулятора из Excel таблицы
Было приятно работать с Олегом. Подробная инструкция к заданию очень порадовала. Отвечает на вопросы достаточно быстро и по существу. Оплата по проекту была поэтапная и своевременная.
Берется за сложное дело, и делает. Общительна. Нашла ошибки в задании, хотя другие фрилансеры не нашли,- это позволило мне существенно улучшить результат проекта. Отдельное ей за это спасибо. Качество выполнения работ весьма хорошее. Рекомендую как человека не просто делающего работу, а искренне заинтересованного помочь вашему проекту.
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gladishevap
Алексей 
32 годаСербия
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Selenium парсер
ok
Всё ок.
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