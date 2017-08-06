Доброго дня, Требуются хорошие навыки Excel и минимальные навыки БД. Коротко, рассказываю на задаче очень похожей (для простоты объяснения): Есть данные в трех csv файлах связанных между собой через числовые ключи(Id), все связи типа Один к Многим. В ...
- $50Базы данных3 заявкиЗакрыт3 года назад
Предложения, в которых не будет явно отражено, что вы прочли текст - не рассматриваются. Бюджет на непосредственно создание сайта по двум вариантам: либо до 50т.р. на php или до 20т.р. в конструкторе/облаке(викс, тильда и подобные). ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт4 года назад
- $30
Есть Excel таблица и есть сайт (вернее эксель таблица скоро появится). На сайте есть интерактивная форма в которую нужно внести данные о водителе и транспортном средстве. около 40 полей. Далее от одной записи к другой нужно ...Редактирование и Корректура9 заявокЗакрыт4 года назад
- $40
Есть вебсайт. На сайте есть интерактивная форма в которую нужно вносить данные о водителе и транспортном средстве. Данные для заполнения будут предоставлены в формате Excel таблицы. В таблице около 40 полей для ввода в форму. ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
- $50
Доброго дня. Я сам почти что фрилансер, и как у почти что фрилансера у меня неравномерный поток заказов - иногда месяц работы нет никакой (я дешевую не беру), а иногда за 3 недели приходится сделать работы ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Есть вебсайт. На сайте есть интерактивная форма в которую нужно вносить данные о водителе и транспортном средстве. Данные для заполнения будут предоставлены в формате Excel таблицы. В таблице около 40 полей для ввода в форму. ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен6 лет назад
- $33
Нужно четыре навыка: 1. быстро (либо дешево) в отсортированом выпадающем меню находить элемент (вебсайт) 2. быстро (либо дешево) кликать мышкой на кнопку (вебсайт) 3. быстро (либо дешево)переписывать значение в таблицу. (ексель, или csv по вашему выбору) 4. При всем при ...Редактирование и Корректура18 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Довольно сложный в плане скриптов вебсайт, поэтому парсить его я вижу только один вариант - через Selenium Webdriver или аналогичное ПО (можно еще руками найти индусов, строк всего 10 тысяч). Сам я php-программист, иногда делаю ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад