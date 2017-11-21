Заполнение форм страхового калькулятора из Excel таблицы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен11 заявок644 просмотра

Есть вебсайт. На сайте есть интерактивная форма в которую нужно вносить данные о водителе и транспортном средстве. Данные для заполнения будут предоставлены в формате Excel таблицы. В таблице около 40 полей для ввода в форму. От одной записи к другой 90% полей повторяются и повторно их вводить обычно не надо. Так же в ексель таблице есть около 7 полей, которые нужно заполнить данными полученными как результат заполнения форм.

Вебсайт на итальянском языке. Поля форм нужно сопоставлять визуально, в смысл вникать не обязательно. Ссылка на сайт и нулевой шаг инструкции во вложении на скриншоте. Скриншоты для других шагов будут позже.

Я ожидаю, что вы довольно шустро ориентируетесь на страницах вебсайтов, печатаете хотя бы 150 символов в минуту, и 1 час своего времени оцениваете в 100-130 рублей (100 нет отзывов, 115 мало отзывов, 130 много качественных отзывов именно на вашем аккаунте здесь). Так же я ожидаю от вас готовность работать на протяжении 5-7 дней в среднем от 3 часов в день. Материалы для выполнения работы я планирую полностью подготовить во вторник утром.

Я предпочитаю платить Яндекс.Деньгами. Как альтернатива Вебмани.Вмр, но ЯД мне удобнее, поскольку ЯД у меня под рукой, а ВМ в магазине возле дома. Я думаю в сумме работы будет на 2-3 человек.

Предполагается оплачиваемое тестовое задание. Работать нужно аккуратно и без ошибок.

Выбирать буду не сильно быстро, поэтому предложения можете писать не торопясь, и если есть желание, то с указанием всего, что считаете важным. Предпочтение людям, в чьем предложении будет видно, что вы прочитали текст того, что я написал, и как-то оценили, насколько эта работа вам подходит.

8 лет назад
golnev87
Олег 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

workweb2009
Светлана 
36 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$20
3 дня
Берется за сложное дело, и делает его без лишнего шума. Работает реально качественно,- сравнивал разных фрилансеров на одних и тех же данных. Рекомендую.
Задача была поставлена с подробным описанием. Олег всегда на связи. Оплата сразу после выполнения задачи, без каких-либо задержек. Что еще нужно для плодотворного сотрудничества? Мои наилучшие рекомендации!
likesky
Леля 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$25
4 дня
Берется за сложное дело, и делает. Общительна. Нашла ошибки в задании, хотя другие фрилансеры не нашли,- это позволило мне существенно улучшить результат проекта. Отдельное ей за это спасибо. Качество выполнения работ весьма хорошее. Рекомендую как человека не просто делающего работу, а искренне заинтересованного помочь вашему проекту.
Было приятно работать с Олегом. Подробная инструкция к заданию очень порадовала. Отвечает на вопросы достаточно быстро и по существу. Оплата по проекту была поэтапная и своевременная.

Заявки фрилансеров

workweb2009
Светлана 
36 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
likesky
Леля 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад