Заполнение форм страхового калькулятора из Excel таблицы

Есть вебсайт. На сайте есть интерактивная форма в которую нужно вносить данные о водителе и транспортном средстве. Данные для заполнения будут предоставлены в формате Excel таблицы. В таблице около 40 полей для ввода в форму. От одной записи к другой 90% полей повторяются и повторно их вводить обычно не надо. Так же в ексель таблице есть около 7 полей, которые нужно заполнить данными полученными как результат заполнения форм.

Вебсайт на итальянском языке. Поля форм нужно сопоставлять визуально, в смысл вникать не обязательно. Ссылка на сайт и нулевой шаг инструкции во вложении на скриншоте. Скриншоты для других шагов будут позже.

Я ожидаю, что вы довольно шустро ориентируетесь на страницах вебсайтов, печатаете хотя бы 150 символов в минуту, и 1 час своего времени оцениваете в 100-130 рублей (100 нет отзывов, 115 мало отзывов, 130 много качественных отзывов именно на вашем аккаунте здесь). Так же я ожидаю от вас готовность работать на протяжении 5-7 дней в среднем от 3 часов в день. Материалы для выполнения работы я планирую полностью подготовить во вторник утром.

Я предпочитаю платить Яндекс.Деньгами. Как альтернатива Вебмани.Вмр, но ЯД мне удобнее, поскольку ЯД у меня под рукой, а ВМ в магазине возле дома. Я думаю в сумме работы будет на 2-3 человек.

Предполагается оплачиваемое тестовое задание. Работать нужно аккуратно и без ошибок.

Выбирать буду не сильно быстро, поэтому предложения можете писать не торопясь, и если есть желание, то с указанием всего, что считаете важным. Предпочтение людям, в чьем предложении будет видно, что вы прочитали текст того, что я написал, и как-то оценили, насколько эта работа вам подходит.