Оформление статей картинками и видео

Нужен человек для оформления статей картинками и видео.

В обязанности входит:

- поиск тематических картинок и видео

- вставка их в статью на сайте (Вордпрес)

- проставление HTML тегов (Параграфов ,маркированных и нумерованных списков)

Пример подобных статей - https://zrenie1.com/uluchshenie/linzi/ispolzovanie/uhod-za-kontaktnymi-linzami.html

Подробное ТЗ дам кандидату.

Оплата - 40 рублей 1 статья

Для теста сначала дам 2 статьи на оформление. Если все хорошо, то тест оплачиваю и даю остальной объем работы.

Объем работы 3 -5 статей в день