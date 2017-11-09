Имеется старый сайт: - товаров 98 - статьи 30 - категорий 6 Необходимо это перенести на новый Opencart, сохранив всю структуру, вложеность, описания, картиники и т.д.
Перенести контент с Opencart
Добрый день.
Есть сайт https://goo.gl/98ELg5
Хостинг его блочит. из за вирусов.
Долго искал платёжную систему, все перепробовал, нахватал вирусов.
Нужно заново собрать сайт.
Т.е. скопировать категории, контакты и т.д. и вручную добавить их на новый сайт.
Сайт и модули поставлю сам.
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