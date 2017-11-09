Ручная обработка информации

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок211 просмотров

Есть файл со списком тендеров.

Необходимо скачать документацию по тендеру и найти в ней список товаров, скопировать эти данные в файл шаблон Excel. Количество тендеров около 600.

Более подробно описано в ТЗ, так же приложен файл шаблона и файл списка тендеров.

Работа ответственная, нужно все сделать аккуратно. 

Сроки ограничены в пределах 2 недель. 

Очень желателен опыта работы в подобных проектах.

Если будут вопросы по ТЗ, либо предложения по каким либо пунктам ТЗ, пишите - это обсуждаемо. 

8 лет назад
atonex
Сергей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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