Ручная обработка информации

Есть файл со списком тендеров.

Необходимо скачать документацию по тендеру и найти в ней список товаров, скопировать эти данные в файл шаблон Excel. Количество тендеров около 600.

Более подробно описано в ТЗ, так же приложен файл шаблона и файл списка тендеров.

Работа ответственная, нужно все сделать аккуратно.

Сроки ограничены в пределах 2 недель.

Очень желателен опыта работы в подобных проектах.

Если будут вопросы по ТЗ, либо предложения по каким либо пунктам ТЗ, пишите - это обсуждаемо.