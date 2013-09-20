atonex

Сергей atonex

 
46 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • HTML Верстка шаблона E-mail письма

    Необходимо сверстать HTML для шаблона письма. Дизайн в приложении. Совместимость: gmail.com yandex.ru mail.ru  rambler.ru hotmail.ru Должно приемлемо смотреться в почтовых клиентах типа  outlook и the ...

    HTML
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поднять сервер NODE JS под Windows

    Есть работающий модуль на NodeJS. Модуль крутится на сервере Centos. Возникла необходимость разместить этот модуль на сервере под управлением Windows чтобы данный модуль можно было вызвать "снаружи". Оплата Яндекс деньги или Киви

    CentOSJavaScriptNode.js
    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ручная обработка информации

    $200

    Есть файл со списком тендеров. Необходимо скачать документацию по тендеру и найти в ней список товаров, скопировать эти данные в файл шаблон Excel. Количество тендеров около 600. Более подробно описано в ТЗ, ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка сайта на YII

    Требуется небольшая доработка фронтэнда сайта + простейший бакэнд. Сайт разработан на YII Подробное ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/1fp-qxyQk3fcHZ8X-cviSNVhf3d-2CFcNnodH2cCDPNY/edit?usp=sharing Исходники и дамп базы по запросу в личку. По способом ...

    Yii
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка имеющейся системы на PHP + YII

    Необходимо добавить новый модуль в систему бронирования туров (пример внедрения: http://www.bell.kz/search/site/index/) ТЗ указано в приложении. Сотрудничество долгосрочное. Так как после этого задания на очереди уже другое. По ...

    PHPYii
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка веб системы поиска туров PHP YII

    Доработка веб системы поиска туров PHP YII Имеется система поиска туров http://atonex.ru/bell/ На данный момент реализована работа формы поиска. А так же модель для получения результатов поиска. Необходимо ...

    PHPYii
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать небольшую базу данных на C#

    Необходим программист для разработки небольшой базы данных на C# База данных небольшая ориентировочно на 5-6 рабочих мест. Соответственно объем данных не слишком велик. Проект должен быть совместим VS 2008 - ...

    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка веб страницы на PHP YII

    $50

    Необходимо реализовать работу веб страницы на YII. Верстка имеется. Так же имеются SQL запросы, которые должны заполнять соответствующие поля формы. Структура БД тоже имеется. Подробное описание задачи в прилагаемом файле. ...

    PHPSQLYii
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка Web системы поиска туров

    Необходимо разработать WEB систему поиска туров для туроператора. Подробная спецификация системы (ТЗ) описана в прилагаемом файле. Язык разработки PHP. Фреймворк: YII. Опыт работы и примеры уже реализованных проектов на YII обязателен! ...

    PHPYii
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Небольшая CRM на PHP + YII + MySql

    $500

    Для исправительно трудовой колонии необходимо разработать программу учета заключенных и выданных пропусков. Техническое задание и макет интерфейса системы на HTML в приложении. В макете имеют значение только функциональные элементы и схема ...

    HTMLMySQLPHPYii
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка небольшого приложения Базы данных

    Для исправительно трудовой колонии необходимо разработать программу учета заключенных и выданных пропусков. Техническое задание и макет интерфейса системы на HTML в приложении. В макете имеют значение только функциональные элементы и схема ...

    HTMLMySQLPHPSQLYii
    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка готового ПО на Delphi 7

    $500

    Имеется приложение, написанное на Delphi7 с использованием внутреннего самописного фреймворка. Все исходники, компоненты и т.п. имеется. Частично имеется описание фреймворка. На все дополнительные вопросу по исходному коду если возникнут, вам ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать программу парсинга прайс-листов на С#

    $250

    Имеется программа написанная на С# (исходники программы вышлю по требованию). Данная программа делает разбор файла Excel разных форматов и загружает данные по стоимостям отелей в базу MySql. Относительно к предметной области это ...

    MySQL
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • HTML версия PDF каталога

    Есть файл PDF по адресу http://nordcab.ru//images/stories/catalog.pdf — это каталог продукции, а так же некоторая справочная информация. Есть версия данного каталога в формате MS Word. Необходимо сформировать похожий на catalog.pdf ...

    HTMLJoomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разместить каталог продукции на сайте

    Есть файл PDF по адресу http://nordcab.ru//images/stories/catalog.pdf - это каталог продукции, а так же некоторая справочная информация. Есть некоторые данные этого файла (текст, таблицы, некоторые картинки, но не все) в формате MS Word. Необходимо сформировать ...

    HTMLJoomla
    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист Python / Django

    В команду разработчиков необходим программист Python / Django. Для разработки модулей для сайта Baza86.ru. Программистов, не имеющих опыт программирования на языке Python и не знающих фреймворк Django, просьбы не беспокоить. Оплата работы сдельная, ...

    DjangoPython
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка портала бизнес тематики на Python

    $500

    Требуется программист Python / Django для работы в команде по разработке портала бизнес тематики на Python / Django. Необходимо только программирование, проектирование, дизайн, верстка, структура БД уже будут предоставлены. Примерная структура на картинке в ...

    DjangoPython
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров

rezakxwave
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Сверстать шаблон под Joomla 1.5
Joomla
Спасибо!
Впечатления от работы с Андреем сугубо положительные. Работа выполнена в срок. Учтены самые мелкие замечания. Верстка получилась в точности такой же, как и в макете дизайна, хотя макет был довольно сложным. Андрей проявил инициативу и добавил в верстку несколько красивых «спецэффектов». Верстка кроссбраузерная: все основные браузеры + IE5.5 и IE6. В общем профессионал. Я работой остался доволен.
Ответный отзыв
PitShifer
Антон 
41 год
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Доработка сайта на YII
Yii
Все отлично. Сергей всегда на связи и готов отвечать на возникающие, в ходе работы, вопросы. С оплатой тоже все отлично. Только положительные рекомендации.
Все сделано качественно и в срок. Качество кода вполне устроило. Замечаний было по минимуму. Работы приняли быстро. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Bipo
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Доработка имеющейся системы на PHP + YII
PHPYii
Отличный заказчик. Задачи детально расписаны в ТЗ и детально расъяснены. На 100% сам учавствует в процессе и помогает чем может. Одни положительные эмоции от сотрудничества. Спасибо.
Сотрудничеством с Игорем крайне доволен. Все четко по срокам. Качественно. С минимальными замечаниями по доработкам. Рекомендую как хорошего профессионала PHP + YII. Планирую продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
web_developer
Девелопер 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Разработка веб страницы на PHP YII
PHPSQLYii
Отличный заказчик, четкое ТЗ, оплата как и договаривались. Рекомендую для сотрудничества!
Все сделано на достаточно хорошем уровне. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Triazepin
Сергей 
51 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$400
10 баллов
12 лет назад
Небольшая CRM на PHP + YII + MySql
HTMLMySQLPHPYii
Доволен сотрудничеством с Сергеем. Своевременный расчет. Решение возникающих вопросов на профессиональном уровне. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Работой Сергея доволен. Все выполнено в срок. Аккуратно. Без особых недочетов. Мелкие проблемы устранялись оперативно. Планирую продолжить сотрудничество при необходимости.
Ответный отзыв
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