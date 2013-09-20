Впечатления от работы с Андреем сугубо положительные. Работа выполнена в срок. Учтены самые мелкие замечания. Верстка получилась в точности такой же, как и в макете дизайна, хотя макет был довольно сложным. Андрей проявил инициативу и добавил в верстку несколько красивых «спецэффектов». Верстка кроссбраузерная: все основные браузеры + IE5.5 и IE6. В общем профессионал. Я работой остался доволен.