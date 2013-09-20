Необходимо сверстать HTML для шаблона письма. Дизайн в приложении. Совместимость: gmail.com yandex.ru mail.ru rambler.ru hotmail.ru Должно приемлемо смотреться в почтовых клиентах типа outlook и the ...
- HTML-верстка6 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть работающий модуль на NodeJS. Модуль крутится на сервере Centos. Возникла необходимость разместить этот модуль на сервере под управлением Windows чтобы данный модуль можно было вызвать "снаружи". Оплата Яндекс деньги или КивиСистемное администрированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
- $200
Есть файл со списком тендеров. Необходимо скачать документацию по тендеру и найти в ней список товаров, скопировать эти данные в файл шаблон Excel. Количество тендеров около 600. Более подробно описано в ТЗ, ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется небольшая доработка фронтэнда сайта + простейший бакэнд. Сайт разработан на YII Подробное ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/1fp-qxyQk3fcHZ8X-cviSNVhf3d-2CFcNnodH2cCDPNY/edit?usp=sharing Исходники и дамп базы по запросу в личку. По способом ...Завершен11 лет назад
Необходимо добавить новый модуль в систему бронирования туров (пример внедрения: http://www.bell.kz/search/site/index/) ТЗ указано в приложении. Сотрудничество долгосрочное. Так как после этого задания на очереди уже другое. По ...Завершен11 лет назад
Доработка веб системы поиска туров PHP YII Имеется система поиска туров http://atonex.ru/bell/ На данный момент реализована работа формы поиска. А так же модель для получения результатов поиска. Необходимо ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходим программист для разработки небольшой базы данных на C# База данных небольшая ориентировочно на 5-6 рабочих мест. Соответственно объем данных не слишком велик. Проект должен быть совместим VS 2008 - ...Базы данных5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо реализовать работу веб страницы на YII. Верстка имеется. Так же имеются SQL запросы, которые должны заполнять соответствующие поля формы. Структура БД тоже имеется. Подробное описание задачи в прилагаемом файле. ...Завершен12 лет назад
Необходимо разработать WEB систему поиска туров для туроператора. Подробная спецификация системы (ТЗ) описана в прилагаемом файле. Язык разработки PHP. Фреймворк: YII. Опыт работы и примеры уже реализованных проектов на YII обязателен! ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Для исправительно трудовой колонии необходимо разработать программу учета заключенных и выданных пропусков. Техническое задание и макет интерфейса системы на HTML в приложении. В макете имеют значение только функциональные элементы и схема ...Завершен12 лет назад
Для исправительно трудовой колонии необходимо разработать программу учета заключенных и выданных пропусков. Техническое задание и макет интерфейса системы на HTML в приложении. В макете имеют значение только функциональные элементы и схема ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Имеется приложение, написанное на Delphi7 с использованием внутреннего самописного фреймворка. Все исходники, компоненты и т.п. имеется. Частично имеется описание фреймворка. На все дополнительные вопросу по исходному коду если возникнут, вам ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $250
Имеется программа написанная на С# (исходники программы вышлю по требованию). Данная программа делает разбор файла Excel разных форматов и загружает данные по стоимостям отелей в базу MySql. Относительно к предметной области это ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть файл PDF по адресу http://nordcab.ru//images/stories/catalog.pdf — это каталог продукции, а так же некоторая справочная информация. Есть версия данного каталога в формате MS Word. Необходимо сформировать похожий на catalog.pdf ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть файл PDF по адресу http://nordcab.ru//images/stories/catalog.pdf - это каталог продукции, а так же некоторая справочная информация. Есть некоторые данные этого файла (текст, таблицы, некоторые картинки, но не все) в формате MS Word. Необходимо сформировать ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо в модель Django внести поля ImageField, обладающие необходимыми свойствами при сохранении, удалении.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
В команду разработчиков необходим программист Python / Django. Для разработки модулей для сайта Baza86.ru. Программистов, не имеющих опыт программирования на языке Python и не знающих фреймворк Django, просьбы не беспокоить. Оплата работы сдельная, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуется программист Python / Django для работы в команде по разработке портала бизнес тематики на Python / Django. Необходимо только программирование, проектирование, дизайн, верстка, структура БД уже будут предоставлены. Примерная структура на картинке в ...Завершен14 лет назад
- $50
Из макета дизайна PSD создать шаблон для ModXHTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Для простого сайта визитки необходимо нарезать из PSD шаблон для Joomla или для Wordpress смотря что дешевле. Макет дизайна прилагаю.HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад