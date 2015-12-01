web-developer
Веб разработчик (5 лет).
PHP, Yii, Yii2, ZF2, GoLang
JavaScrip
SQL, MySQL, PostgreSQL, Mongo
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
6 лет назад
Как всегда на высоте. Качественный код, соблюдение сроков.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Как и в прошлый раз был рад сотрудничеству. Хорошее ТЗ и быстрые ответы на возникающие, в ходе работы, вопросы. Рекомендую!
$615
10 баллов
7 лет назад
Проект выполнен на 5+ . Профессионально, в сроки. Рекомендую.
Ответный отзыв
Рад был сотрудничеству. Хорошее ТЗ, быстрый фидбек, своевременная оплата и все что нужно для продуктивной работы. Рекомендую.
$85
10 баллов
7 лет назад
Все отлично
Ответный отзыв
Антон, отличный заказчик. Сотрудничеством я остался доволен.
$45
10 баллов
8 лет назад
Отличный программист, который отлично разбирается в YII, рекомендую
Ответный отзыв
Евгений отличный заказчик! Всегда на связи и все объяснит, если есть вопросы по ТЗ. Всегда своевременная оплата.
$30
10 баллов
8 лет назад
Все отлично. Антон очень приятный человек и превосходный специалист. Всегда на связи, всегда поможет. Спасибо. Буду рада сотрудничеству снова
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством с Катей. Всегда на связи и готова разъяснить, возникающие в ходе работы, вопросы. Все четко и по делу. Правильная постановка задач. Оплата вовремя.
Веб-программирование
8 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга