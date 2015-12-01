PitShifer

Антон PitShifer

 
40 летРоссия/Барнаул
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
web-developer

Веб разработчик (5 лет).

PHP, Yii, Yii2, ZF2, GoLang

JavaScrip

SQL, MySQL, PostgreSQL, Mongo

PHPMySQLPostgreSQLYii
Портфолио
Отзывы заказчиков
nina_nokhrina
Нина 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Разработать сайт на yii c 0
Как всегда на высоте. Качественный код, соблюдение сроков.
Отличный заказчик! Как и в прошлый раз был рад сотрудничеству. Хорошее ТЗ и быстрые ответы на возникающие, в ходе работы, вопросы. Рекомендую!
Ответный отзыв
nina_nokhrina
Нина 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
$615
10 баллов
7 лет назад
Внести правки в сайт на yii
Проект выполнен на 5+ . Профессионально, в сроки. Рекомендую.
Рад был сотрудничеству. Хорошее ТЗ, быстрый фидбек, своевременная оплата и все что нужно для продуктивной работы. Рекомендую.
Ответный отзыв
fod
38 летСША
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$85
10 баллов
7 лет назад
Доработки на сайте на YII
Все отлично
Антон, отличный заказчик. Сотрудничеством я остался доволен.
Ответный отзыв
avtokrat
Евгений 
42 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$45
10 баллов
8 лет назад
Доработка функционала каталога админки на YII 1
Отличный программист, который отлично разбирается в YII, рекомендую
Евгений отличный заказчик! Всегда на связи и все объяснит, если есть вопросы по ТЗ. Всегда своевременная оплата.
Ответный отзыв
kotyara13
Катя 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Поработать в разделе админки yii
Все отлично. Антон очень приятный человек и превосходный специалист. Всегда на связи, всегда поможет. Спасибо. Буду рада сотрудничеству снова
Доволен сотрудничеством с Катей. Всегда на связи и готова разъяснить, возникающие в ходе работы, вопросы. Все четко и по делу. Правильная постановка задач. Оплата вовремя.
Ответный отзыв
Веб-программирование
8 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга