Нам требуется копирайтер на условиях постоянного сотрудничества для написания продающих статей на тему: импорт и логистика. Также есть проект, аналогичный интернет магазину. Необходимо: -написание статей по описанию характеристик товаров; ...
Заполнить меню кафе из пдф файла
https://cloud.mail.ru/public/76fK/VUi15Gote
По ссылке файл пдф с меню.
Надо заполнить каталог на Вордпрессе.
Не дороже 8 рублей карточка товаров.
Спасибо
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