Заполнить меню кафе из пдф файла

Всем здравствуйте! Мы оптом поставляем определённые автозапчасти на сто и в магазины автозапчастей для иномарок. Также иногда приобретают и автосалоны, но при которых есть автосервисы.Нам нужно собрать базу потенциальных клиентов из поисковиков.Как это примерно выглядит: ...