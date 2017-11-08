Простая задача по добавлению данных на Вордпресc

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок240 просмотров

Нужно добавить страницы вида "Вопрос-ответ" на сайт на Вордпрессе. Инструкция во вложении. Всего 90 вопросов. Пример добавленного вопроса - https://prorabotay.ru/otvety/kak-vernut-romantiku-v-otnosheniya/ .

Бюджет 300 руб, оплата по факту, желательно, приступить и добавить хотя бы пару штук сегодня, оставляйте скайп.

WordPress
8 лет назад
akhmetshin
Ильдар 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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