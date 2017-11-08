Нам требуется копирайтер на условиях постоянного сотрудничества для написания продающих статей на тему: импорт и логистика. Также есть проект, аналогичный интернет магазину. Необходимо: -написание статей по описанию характеристик товаров; ...
Нужно проставить теги для товаров в каталоге магазина
Для интернет-магазина подарков нужно вдумчиво проставить теги для товаров. (повод, получатель итд).
Для данной работы будет предоставлена подробная инструкция, но элемент творчества в данной работе немного присутствует.
Вкратце, суть работы следующая:
1) Нужно открыть карточку товара на сайте, зайти в редактирование карточки.
2) Проставить галочки товару по инструкции (Повод, к которому подарок, получатель подарка, пол получателя итд).
3) Сохранить изменения.
4) Перейти к следующему товару.
Всего около 3000 товаров.
Исполнителя выбираю по наличию положительных отзывов и цене.
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