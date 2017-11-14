Наполнение сайта Shopify + Oberlo

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен9 заявок312 просмотров

Необходимо заполнить сайт контентом через админку Oberlo (Shopify+Oberlo). Товары с Ali. Oberlo автоматически переносит товар, картинки и все поля. Нужно 1 поле вставлять в переводчик, возможно немного поправить местами и сохранить.

Всего нужно промодерировать до 10 000 товаров.

Предложения по цене и по срокам?

Shopify
8 лет назад
eternitykam
Роман 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ksenia_artim
30 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$100
25 дней
Прекрасный исполнитель. Все очень быстро и качественно. Задачу поняла с полу слова. Скорость работы очень радует.
Очень приятно работать с Романом, четкая постановка задачи, моментальная оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

ksenia_artim
30 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад