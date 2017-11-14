Наполнение сайта Shopify + Oberlo

Необходимо заполнить сайт контентом через админку Oberlo (Shopify+Oberlo). Товары с Ali. Oberlo автоматически переносит товар, картинки и все поля. Нужно 1 поле вставлять в переводчик, возможно немного поправить местами и сохранить.

Всего нужно промодерировать до 10 000 товаров.

Предложения по цене и по срокам?