Нам требуется копирайтер на условиях постоянного сотрудничества для написания продающих статей на тему: импорт и логистика. Также есть проект, аналогичный интернет магазину. Необходимо: -написание статей по описанию характеристик товаров; ...
Наполнение сайта Shopify + Oberlo
Необходимо заполнить сайт контентом через админку Oberlo (Shopify+Oberlo). Товары с Ali. Oberlo автоматически переносит товар, картинки и все поля. Нужно 1 поле вставлять в переводчик, возможно немного поправить местами и сохранить.
Всего нужно промодерировать до 10 000 товаров.
Предложения по цене и по срокам?
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