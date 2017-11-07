Приглашаем к сотрудничеству человека способного на монотонную работу по наполнению сайта мебели с простым описанием: наименование, цена, арт.
Наполнение и редактирование сайта (1С Битрикс)
Нам требуется копирайтер на условиях постоянного сотрудничества для написания продающих статей на тему: импорт и логистика.
Также есть проект, аналогичный интернет магазину.
Необходимо:
-написание статей по описанию характеристик товаров;
-редактировать уже размещённую информацию;
-размещать новый контент на сайт (добавление новых разделов).
Сайт создан на 1C Битрикс.
Заявки фрилансеров
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