Наполнение и редактирование сайта (1С Битрикс)

Нужно распознавать в виде текста и аккуратненько форматировать, корректировать сканеры страниц содержания книг. Оплата по 10 грн за каждый обработанный jpeg-файл с отсканированной страницей. Работа скорее периодическая. Язык книг будет русский и украинский (иногда в ...