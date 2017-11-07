Наполнение и редактирование сайта (1С Битрикс)

  1. Биржа фриланса
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Закрыт25 заявок317 просмотров

Нам требуется копирайтер на условиях постоянного сотрудничества для написания продающих статей  на тему:  импорт и логистика.

Также есть проект, аналогичный интернет магазину.  

Необходимо:

-написание статей по описанию характеристик товаров;

-редактировать уже размещённую информацию;

-размещать новый контент на сайт (добавление новых разделов).

Сайт создан на 1C Битрикс.

Написание статей
7 лет назад
AsiaImport
Юлия 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров