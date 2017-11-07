Нужно добавить 100 статей на сайт (копипаст).

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт21 заявка307 просмотров

Ваша работа:

  • Вы получаете ссылку на источник с которого нужно взять контент.
  • Копирование необходимой информации на наш сайт.
  • Поиск или создание изображения.
  • Оформление по шаблону, форматирование описания в соответствии с правилами.
  • Размещение на сайте.
Имеется пошаговая текстовая инструкция. Если будет нужно, запишем видеоинструкцию.

Покажу примеры правильного оформления.

Цена от 5 до 20 рублей за одно размещение. Цена зависит от объёма и качества оформления статьи.

За всеми подробностями в личку.

8 лет назад
lis4568
Никита 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров