Нужно добавить 100 статей на сайт (копипаст).

Ваша работа:

Вы получаете ссылку на источник с которого нужно взять контент.

Копирование необходимой информации на наш сайт.

Поиск или создание изображения.

Оформление по шаблону, форматирование описания в соответствии с правилами.

Размещение на сайте.

Имеется пошаговая текстовая инструкция. Если будет нужно, запишем видеоинструкцию.

Покажу примеры правильного оформления.

Цена от 5 до 20 рублей за одно размещение. Цена зависит от объёма и качества оформления статьи.

За всеми подробностями в личку.