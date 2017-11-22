Наполнить сайт товарами.

Есть сайт на Wordpress (WooCommerce). Тематика - системы безопасности (видеонаблюдение, СКУД).

Есть прайс-лист (категория товаров, название товара, цена). От исполнителя необходимо - вносить эти данные на сайт и находить по этим товарам описания и технические характеристики (Разрешается копирование, текста будут переписываться) + фотографии ( строго квадратные обычно 500х500 ), находятся быстро.

Для начала возьмем ~160 товаров (за 1 день можно сделать). Если будете справляться хорошо, продолжим работать - отдам в работу остальные товары (в сумме около ~1650 шт.)

Оплата 10 руб за позицию.

Поля для заполнения:

1. Название товара (из прайс листа)

2. Описание товара (найти в интернете, находятся легко - копипаст)

3. Цена (из прайс-листа)

4. Технические характеристики (найти в интернете, в данной тематике практически везде находятся там же, где и описание - копипаст)

5. Изображение (1 шт. квадратная - легко находится в яндекс картинках по фильтрам - скачал и загрузил)

6. Поставить галочку для категории товара

Пишите, пожалуйста, в заявке с каким объемом справляетесь в день/сутки. (какое количество товаров сможете обработать в день или сутки)