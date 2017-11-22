Нам требуется копирайтер на условиях постоянного сотрудничества для написания продающих статей на тему: импорт и логистика. Также есть проект, аналогичный интернет магазину. Необходимо: -написание статей по описанию характеристик товаров; ...
Наполнить сайт товарами.
Есть сайт на Wordpress (WooCommerce). Тематика - системы безопасности (видеонаблюдение, СКУД).
Есть прайс-лист (категория товаров, название товара, цена). От исполнителя необходимо - вносить эти данные на сайт и находить по этим товарам описания и технические характеристики (Разрешается копирование, текста будут переписываться) + фотографии (строго квадратные обычно 500х500), находятся быстро.
Для начала возьмем ~160 товаров (за 1 день можно сделать). Если будете справляться хорошо, продолжим работать - отдам в работу остальные товары (в сумме около ~1650 шт.)
Оплата 10 руб за позицию.
Поля для заполнения:
1. Название товара (из прайс листа)
2. Описание товара (найти в интернете, находятся легко - копипаст)
3. Цена (из прайс-листа)
4. Технические характеристики (найти в интернете, в данной тематике практически везде находятся там же, где и описание - копипаст)
5. Изображение (1 шт. квадратная - легко находится в яндекс картинках по фильтрам - скачал и загрузил)
6. Поставить галочку для категории товара
Пишите, пожалуйста, в заявке с каким объемом справляетесь в день/сутки. (какое количество товаров сможете обработать в день или сутки)
Выбранный исполнитель
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