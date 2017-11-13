Найти логотипы клиентов

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Завершен8 заявок185 просмотров

Добрый день, есть список компаний заказчиков (порядка 1500) необходимо по названию компании найти их логотипы, по возможности, просто не у всех точно они есть. Искать при помощи поисковых систем Яндекс и Гугл.

8 лет назад
sekonsalt
Алексей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

sasha2106
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
8 лет назад
$30
1 день
Ребят все круто, Александр справился с задачей быстро и четко, взаимодействие прекрасное, всегда на связи! Рекомендую всем.
Четкое ТЗ, оплата мгновенно. Рекомендую

Заявки фрилансеров

sasha2106
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
8 лет назад

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