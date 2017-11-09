Имеется старый сайт: - товаров 98 - статьи 30 - категорий 6 Необходимо это перенести на новый Opencart, сохранив всю структуру, вложеность, описания, картиники и т.д.
Контент-менеджер, который будет редактировать фото
Нужен человек, который будет брать фото по ссылке, а потом:
- Видоизменять картинку (это всегда скрины - нужно будет либо менять цвета рамок, либо обрезать)
- добавлять на наш сайт
Подробнее уже в личных сообщениях.
Прошу указывать цену в рублях, а также скайп для связи.
Заявки фрилансеров
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