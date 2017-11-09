Контент-менеджер, который будет редактировать фото

Нужен человек, который будет брать фото по ссылке, а потом:

- Видоизменять картинку (это всегда скрины - нужно будет либо менять цвета рамок, либо обрезать)

- добавлять на наш сайт

Подробнее уже в личных сообщениях.

Прошу указывать цену в рублях, а также скайп для связи.