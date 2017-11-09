Редактирование карточек товаров

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Закрыт7 заявок301 просмотр

Необходимо заполнить карточки товаров стоимостью от 10 000 руб. 

Записывайте ID товара, который отредактировали. 

Если возникают вопросы, то записывайте и потом высылайте скопом. 

Переходите к следующей карточке.

Перед началом работы ознакомьтесь с инструкцией по пакетному редактированию: инструкция: https://opencartforum.com/files/file/301-batch-editor-paketnoe-redaktirovanie-tovarov/

- Заполнить наименование товара;

названия не должны содержать сокращений, вначале идет наименование самого товара (картридж, смола и т.д.), далее его свойства. 

- Добавить описание (копипаст из интернета);

- Добавить 1-3 изображения через "batch editor" (приоритет на белом фоне);

- Добавить характеристики;

8 лет назад
konsultant
Андрей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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