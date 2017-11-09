Имеется старый сайт: - товаров 98 - статьи 30 - категорий 6 Необходимо это перенести на новый Opencart, сохранив всю структуру, вложеность, описания, картиники и т.д.
Перенос товаров в ВК
Нужно перенести все товары из одной группы в другую группу во вконтакте. Не нужно создавать альбомы. Именно перенос товаров! Если можете помочь – то пишите мне на страницу вк .
Заявки фрилансеров
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