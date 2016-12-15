likesky

Леля likesky

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Быстро и качественно.

Разбираюсь быстро, сдаю вовремя, время для работы имеется.

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Отзывы заказчиков

golnev87
Олег 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Заполнение форм страхового калькулятора из Excel таблицы
Берется за сложное дело, и делает. Общительна. Нашла ошибки в задании, хотя другие фрилансеры не нашли,- это позволило мне существенно улучшить результат проекта. Отдельное ей за это спасибо. Качество выполнения работ весьма хорошее. Рекомендую как человека не просто делающего работу, а искренне заинтересованного помочь вашему проекту.
Было приятно работать с Олегом. Подробная инструкция к заданию очень порадовала. Отвечает на вопросы достаточно быстро и по существу. Оплата по проекту была поэтапная и своевременная.
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IgorSuhomlin
Игорь 
58 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Наполнение товарами ИМ климатической техники
Леля отличный исполнитель. Быстро разобралась в довольно сложном задании, старательно вникала во все тонкости, проявила себя как очень ответственный и добросовестный человек. Сотрудничество получилось плодотворным, надеюсь на совместную работу и в будущем.
Работать с Игорем было очень приятно. Вежлив, адекватен, готов подробно объяснять все нюансы задания (а главное — прекрасно умеет это делать). Четкое, понятное ТЗ. Никаких задержек оплаты. Рассчитываю, что наше сотрудничество продолжится столь же успешно!
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