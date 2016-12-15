Берется за сложное дело, и делает. Общительна. Нашла ошибки в задании, хотя другие фрилансеры не нашли,- это позволило мне существенно улучшить результат проекта. Отдельное ей за это спасибо. Качество выполнения работ весьма хорошее. Рекомендую как человека не просто делающего работу, а искренне заинтересованного помочь вашему проекту.