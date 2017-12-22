Нужен человек для оформления статей картинками и видео. В обязанности входит: - поиск тематических картинок и видео - вставка их в статью на сайте (Вордпрес) - проставление HTML тегов (Параграфов ...
Оформить 10 статей на английском языке
Нужен контент менеджер для оформления 10 статей на английском языке. Все статьи будут иметь подобный вид https://goo.gl/f9kQHw.
Вам будет нужно:
- выложить и оформить текст (выделение жирным, заголовки);
- сделать таблицу;
- вставить ссылки и видео;
- наложить водяные знаки на картинки и т.д.
- быть уверенным пользователем движка Вордпресс;
- хорошо разбираться в html;
- иметь базовые навыки работы с фотошопом (ресайз картинок, наложение водяных знаков. если не умеете - я объясню, тут нет ничего сложного);
- иметь базовые знания английского языка.
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