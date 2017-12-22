Оформить 10 статей на английском языке

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен5 заявок301 просмотр

Нужен контент менеджер для оформления 10 статей на английском языке. Все статьи будут иметь подобный вид https://goo.gl/f9kQHw.

Вам будет нужно:

  • выложить и оформить текст (выделение жирным, заголовки);
  • сделать таблицу;
  • вставить ссылки и видео;
  • наложить водяные знаки на картинки и т.д.
Вы должны:

  • быть уверенным пользователем движка Вордпресс;
  • хорошо разбираться в html;
  • иметь базовые навыки работы с фотошопом (ресайз картинок, наложение водяных знаков. если не умеете - я объясню, тут нет ничего сложного);
  • иметь базовые знания английского языка.
Есть подробное видео с полным процессом оформления статьи, если что-то будет непонятно, объясню. В примечании обязательно указывайте примерные сроки и стоимость оформления одной такой статьи. 
HTMLWordPress
8 лет назад
danil3000
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

yaleksandr89_del
Александр 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
28 отзывов
8 лет назад
$100
30 дней
Оформление статей заказываю только у Александра. Быстрая скорость и идеальное знание кода. Рекомендую.
Сотрудничаем с Даниилом не первый год и каждый раз сотрудничество проходит на 5+ Рекомендую всем, кто ценит время, нервы и своевременную оплату :)

Заявки фрилансеров

yaleksandr89_del
Александр 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
28 отзывов
8 лет назад