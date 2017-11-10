Разместить 500 объявлений на 10 площадках.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок186 просмотров

Необходимо на 10 площадках разместить в общей сложности 500 объявлений.

50 городов по 1 объявлению.

Соблюдая правила размещения той или иной площадки, чтобы одобрили объявления.

8 лет назад
stasiva
43 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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