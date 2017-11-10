Имеется старый сайт: - товаров 98 - статьи 30 - категорий 6 Необходимо это перенести на новый Opencart, сохранив всю структуру, вложеность, описания, картиники и т.д.
Разместить 500 объявлений на 10 площадках.
Необходимо на 10 площадках разместить в общей сложности 500 объявлений.
50 городов по 1 объявлению.
Соблюдая правила размещения той или иной площадки, чтобы одобрили объявления.
Заявки фрилансеров
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