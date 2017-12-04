Наполнение развлекательного сайта и страницы на Facebook (для девушек)

Здравствуйте! Нужно наполнение сайта и страницы наFacebook. Вакансия только для девушек.

Заказ сдельный на несколько дней. Обсудим.

Требуется:

1. Наполнять сайт материалами, которые предоставляем мы (вдень нужно добавлять на сайт от 16 статей);

Мы даем к примеру одну ссылку откуда нужно скопировать всюстатью и добавить нам на сайт. Статьи могут быть из одних картинок;

2. Добавлять на 2-е страницы в Facebook материалы(публикации, добавленные на сайт)

Требование ккандидату:

1. Усидчивость, внимательность, умение анализироватьстатистику и делать выводы;

2. Опыт в наполнении сайта (от 1 года), преимущество, еслинаполняли на CMS Wordpress;

3. Уметь редактировать картинки (обрезать её, написать текст);

4. Умение писать красиво и грамотно небольшой текст;

5. Базовые знания HTML.