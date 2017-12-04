Наполнение развлекательного сайта и страницы на Facebook (для девушек)

  1. Биржа фриланса
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Завершен5 заявок253 просмотра

Здравствуйте! Нужно наполнение сайта и страницы наFacebook. Вакансия только для девушек. 

Заказ сдельный на несколько дней. Обсудим.

Требуется:

1. Наполнять сайт материалами, которые предоставляем мы (вдень нужно добавлять на сайт от 16 статей);

Мы даем к примеру одну ссылку откуда нужно скопировать всюстатью и добавить нам на сайт. Статьи могут быть из одних картинок;

2. Добавлять на 2-е страницы в Facebook материалы(публикации, добавленные на сайт)

Требование ккандидату:

1. Усидчивость, внимательность, умение анализироватьстатистику и делать выводы;

2. Опыт в наполнении сайта (от 1 года), преимущество, еслинаполняли на CMS Wordpress;

3. Уметь редактировать картинки (обрезать её, написать текст);

4. Умение писать красиво и грамотно небольшой текст;

5. Базовые знания HTML.

HTMLWordPress
8 лет назад
amonsv
57 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

alenartemeva
Алена 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
8 лет назад
$30
5 дней
Отличный исполнитель.
Только приятные впечатления. Спасибо!

Заявки фрилансеров

alenartemeva
Алена 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
8 лет назад

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