Контент-менеджер (2-3 часа в день) для ведения группы в FaceBook

Ищу ответственную, работоспособную девушку на постоянную основу на вирусный проект развлекательной тематики!

Приветствуется креативный подход к работе.

Задачи:

1) Искать популярные подходящие статьи (делается с помощью одного сервиса – ничего сложного).

2) Копируете запись на сайт (сайт работает на Wordpress). Уникализируете заголовок, делая запись более вирусной.

3) Делаете анонс записи в нашей группе Facebook

Ставка 5.000 руб./месяц +возможны бонусы (за хорошо подобранные материалы). Бонусы после первого месяца работы.

Нужно копировать по 12 таких записей и по 2 фото в день. Работы, в среднем, на 2-3 часа в день.

Публикации выходят каждый день, поэтому если вам нужен выходной - делайте с запасом в течение недели. Опыт общения с Wordpress, Photoshop и Facebook желателен, но не является обязательным. Работа крайне ответственная , просрочки и отговорки вроде "у меня забеременела собака" или "у нас на неделю отключили электричество" не принимаются и ведут к расторжению взаимоотношений.

Напишите кратко о себе, какой опыт имеется и придумайте оригинальный "вирусный заголовок" к этой видеозаписи: https://www.youtube.com/watch?v=7AemrsdLhmw