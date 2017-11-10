Нужен человек для оформления статей картинками и видео. В обязанности входит: - поиск тематических картинок и видео - вставка их в статью на сайте (Вордпрес) - проставление HTML тегов (Параграфов ...
Контент-менеджер (2-3 часа в день) для ведения группы в FaceBook
Ищу ответственную, работоспособную девушку на постоянную основу на вирусный проект развлекательной тематики!
Приветствуется креативный подход к работе.
Задачи:
1) Искать популярные подходящие статьи (делается с помощью одного сервиса – ничего сложного).
2) Копируете запись на сайт (сайт работает на Wordpress). Уникализируете заголовок, делая запись более вирусной.
3) Делаете анонс записи в нашей группе Facebook
Ставка 5.000 руб./месяц +возможны бонусы (за хорошо подобранные материалы). Бонусы после первого месяца работы.
Нужно копировать по 12 таких записей и по 2 фото в день. Работы, в среднем, на 2-3 часа в день.
Публикации выходят каждый день, поэтому если вам нужен выходной - делайте с запасом в течение недели. Опыт общения с Wordpress, Photoshop и Facebook желателен, но не является обязательным. Работа крайне ответственная, просрочки и отговорки вроде "у меня забеременела собака" или "у нас на неделю отключили электричество" не принимаются и ведут к расторжению взаимоотношений.
Напишите кратко о себе, какой опыт имеется и придумайте оригинальный "вирусный заголовок" к этой видеозаписи: https://www.youtube.com/watch?v=7AemrsdLhmw
Заявки фрилансеров
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