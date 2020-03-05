Поиск информации об электростанциях

Требуется собрать описания об электростанциях на территории РФ, а так же фотографии этих объектов из официальных сайтов и других источников. Всего около 1000 электростанций.

Подробное описание задания в приложенном файле. Полученные описания нужно заносить в экселевский файл, что во вложении.

За 1 описание платим 3 рубля, за сохраненное фото 1 рубль.

При отклике на задание, оставляйте пожалуйста скайп или телеграм для связи.