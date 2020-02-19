Наполнение развлекательного сайта

Здравствуйте, нужно наполнение сайта . Заказ сдельный. Если сработаемся,то будем работать на постоянной основе.

Что нужно будет делать:

1. Наполнять сайт по готовым материалам, которые предоставляем мы (в день нужно

добавлять на сайт как минимум 10 статей);

2. Мы даем к примеру одну ссылку откуда нужно скопировать всю статью и добавить

нам на сайт (в том числе картинки).

3. При необходимости отредактировать статью - выделить заголовки, цитаты и т.п.

4. Вести учет в Google таблице.

Требование ккандидату:

1. Усидчивость, внимательность;

2. Опыт в наполнении сайта (от 1 года), преимущество, если наполняли на CMS

Wordpress;

3. Уметь обрезать картинки;

4. Уметь красиво оформить статью.

Оплата:

За одну добавленную статью на сайт мы платим 10 центов. Нужно наполнить 10 статей на наш сайт. Если сработаемся, то будете получать такие заказы ежедневно.