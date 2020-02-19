[b]Ищем: [/b]контент-менеджера для ИМ на CMS Opencart. Уверенное знание системы обязательно. Портфолио в виде скриншотов в заявке. [b]Задача:[/b] наполнить существующие категории товарами, отбор товаров производится самостоятельно контент-менеджером.
Поиск чатов в Telegram Whatsapp для посуточной аренды квартир
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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Добрый день,
Необходимо прозванивать объявления по краткосрочной аренде квартир на Авито по городу Тула с целью найти администратора/человека который может добавлять в чат по краткосрочной аренде.
Примерный диалог:
А – Добрый день
Б – Добрый день
А – Я занимаюсь посуточной арендой, у меня сейчас 1-2 квартиры реклама активная и много спросов. Часто бывает свои квартиры заняты и людям нечего предложить. Подскажите пожалуйста как попасть в ваш чат, чтобы скидывать спросы?
Отчет – записанные звонки.
За каждый звонк – 10 рублей.
За каждое добавление моего номера в чат Telegram Whatsapp (по краткосрочной аренде квартир) где более 50 человек – 100 рублей.
Номер сотового будет предоставлен в процессе общения.Обязательные требованияПроверка - записи телефонных разговоров. Формат не важен.[/table]
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