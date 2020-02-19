Поиск чатов в Telegram Whatsapp для посуточной аренды квартир

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Добрый день, 

Необходимо прозванивать объявления по краткосрочной аренде квартир на Авито по городу Тула с целью найти администратора/человека который может добавлять в чат по краткосрочной аренде. 

Примерный диалог: 

А – Добрый день 

Б – Добрый день 

А – Я занимаюсь посуточной арендой, у меня сейчас 1-2 квартиры реклама активная и много спросов. Часто бывает свои квартиры заняты и людям нечего предложить. Подскажите пожалуйста как попасть в ваш чат, чтобы скидывать спросы? 

Отчет – записанные звонки. 

За каждый звонк – 10 рублей. 

За каждое добавление моего номера в чат Telegram Whatsapp (по краткосрочной аренде квартир) где более 50 человек – 100 рублей. 

Номер сотового будет предоставлен в процессе общения.Обязательные требованияПроверка - записи телефонных разговоров. Формат не важен.[/table]

4 года назад
guest_1582178449759
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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