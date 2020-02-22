Нужно сделать пару постов и скриншотов в Одноклассниках (ok.ru). У вас должен быть реальный аккаунт на одноклассниках (с заполненным профилем, постами и т.д.)
Розетка. Нужно разделить товар на размеры в карточках (XML)(Украина)
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