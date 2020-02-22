Розетка. Нужно разделить товар на размеры в карточках (XML)(Украина)

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У меня товар 1 вида и в карточке товара 5 размеров , нужно из размеров сделать 5 отдельных карточек,  1 карточка = 1 Размер.

4 года назад
Alex_skakun
26 летУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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