Добавить тексты на сайт на dle

Нужно добавить 500 новых страниц с текстом на сайт. Движок сайт DLE. Тексты уже написаны, подробную инструкцию по добавлению, пример текста и тестовое задание вышлю желающим.

Важно хотя бы минимальное знание html, так как списки и отступы в тексте придётся выделять тегами в html-редакторе.

Цена 10 рублей за 1 страницу, объем текста примерно 2500 збп.