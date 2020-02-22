Добавить тексты на сайт на dle

Наполнение сайтовЗакрыт16 заявок417 просмотров
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Нужно добавить 500 новых страниц с текстом на сайт. Движок сайт DLE. Тексты уже написаны, подробную инструкцию по добавлению, пример текста и тестовое задание вышлю желающим.

Важно хотя бы минимальное знание html, так как списки и отступы в тексте придётся выделять тегами в html-редакторе.

Цена 10 рублей за 1 страницу, объем текста примерно 2500 збп.

4 года назад
k9267
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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