Запрограммировать автоворонку на СмартСендер

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На сервисе Смарт Сендер (smartsender.eu) нужно запрограммировать воронку сообщений
Нарисовать архитектуру совместно
запрограммировать все триггеры и письма
идея, картинки и письма - наши
программирование воронки - ваше (ищем исполнителя)
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