Наполнение сайта статьями (копипаст\рерайт)

На сервисе Смарт Сендер (smartsender.eu) нужно запрограммировать воронку сообщений Нарисовать архитектуру совместно запрограммировать все триггеры и письма идея, картинки и письма - наши программирование воронки - ваше (ищем исполнителя) Опыт реализованных проектов на smartsender.eu - обязательно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Есть информационное новостное издание.
Ищу несколько человек на выполнение задания по наполнению сайта статьями по заданной тематике (копипаст, легкий рерайт приветствуется). Нужно наполнить для начала на 1000 статей.
Формат работы
Я задаю тематику для поиска материала и его актуальность
Вы производите поиск материала, возможно компилируете финишный вариант склейкой из разных источников. Формат матерала - статьи, обзоры, заметки. Обязательное наличие тематической картинки или фотки к каждому материалу.
Наполнять через CMS Wordpress.
Работа не пыльная но монотонная. Объемы большие. Тематика для поиска статей узкая - украинские инфлюенсеры\блогеры (инстаграм, ютуб, тик ток, facebook). Более детальные требования - отправлю исполнителям личным сообщением.
Приоритет будет отдан:
- только исполнители с Украины
- как вариант потребуется личная встреча для согласования всех моментов
- новичкам на веблансе без опыта
- опыт или интерес к блогерскому движению в Украине.
Оставляйте свои заявки и пишите почему обратить внимание на Вас. Всем хорошего дня!
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