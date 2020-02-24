Карточки товаров

Добрый день. Есть информационное новостное издание. Ищу несколько человек на выполнение задания по наполнению сайта статьями по заданной тематике (копипаст, легкий рерайт приветствуется). Нужно наполнить для начала на 1000 статей. Формат работы Я задаю тематику для поиска материала ...