Контент менеджер. Сайт на опенкарте.

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Требуется контент менеджер. В основном opencart.

Требуется знание html и умение работать с графическим редактором, например photoshop.

Товары разные и оплата будет разная. Для начала надо выложить блок статей в категории по образцу https://starmix-shop.ru/stroitelnye-pylesosy-starmix (см конец категории). По цене договоримся. Пишите, кого интересует. Работы много.

4 года назад
Alexandr177
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад