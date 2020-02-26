Наполнение amazon на немецком

Добрый день уважаемые Веблэнсеры. Немецкая компания ищет коллегу для наполнения продуктами нашего аккаунта в Амазон и в нашем интернет магазине. Как это работает, мы расскажем и покажем.

Вот наши требования:

- Отлично разбираться в MS Excel

- Знание английского языка

- Знание немецкого языка очень приветствуются

- Организованность и дисциплина

- Свободный распорядок дня

Проект долгосрочный, если мы сработаемся, то будем снабжать вас новыми проектами.

Оплата во время испытательного срока $8 в час

По окончанию испытательного срока (3 месяца): $10 в час

Вакансия открыта, пока она находится на сайте. Если она вас интересует, то, пожалуйста, напишите нам более подробно о том, какие из вышеуказанных требованиям вы соответствуете. Почему мы должны выбрать именно вас?