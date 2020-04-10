Додати на сайт на WordPress 300+ інгредієнтів

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Потрібно кожен інгредієнт з таблиці на сайті https://massage.co.ua/uk/tablica-kalorijnosti-produktov-v-100-grammax/ додати на наш сайт на WordPress.

Вигляд форми добавлення прикріпляю до завдання.

Крім ккал, білків, жирів, вуглеводів - вибираємо також категорію інгредієнту (ту ж, що на сайті, з якого копіюємо).

В формі добавлення інгредієнту також є поле "Вага однієї штуки, г". Його заповнюємо в тому випадку, якщо цей інгредієнт в рецепті може бути написаний штуками. Наприклад: картопля, морква, баклажан. Інформацію про вагу конкретного інгредієнту потрібно гуглити. Але таких інгредієнтів не багато. В основному це овочі і фрукти.

Якщо цей інгредієнт не може бути написаний в штуках, то в полі "Вага однієї штуки, г" пишемо 0. 

WordPressСайт на WordPress
4 года назад
vorg666
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
sasha2106
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
4 года назад
$20
2 дня
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