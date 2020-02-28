Здравствуйте. Нужен контент менеджер для размещения вот таких товаров. https://domcomfort.ru/katalog/krovla/gibkaya-cherepitsa/ruflex/ruflex-runa. Товаров около 50 штук. Как делать покажу расскажу. Знания HTML и умение работать с фотошопом очень приветствуется. Кого интересует, отпишитесь
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо наполнить сайт текстами и фотографиями. Сайт создан на Wordpress
Тексты и фото предоставляем!
Нужен в идеале человек, с которым будем сотрудничать при необходимости наполнить новые тексты и фото!
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов25 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте требуется наполнение сайта на cms битрикс. Парсим 1 картинку + цену + описание в одно поле "описание" для облегчения работы. 500 товаров. c [url=http://bestwatch.ru/]bestwatch.ru[/url]Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо разместить товары в интернет магазине на wix. есть список товаров в эксель с названиями, описанием , фото и т.д. необходимо их загрузить на сайт посредством загрузки файла csvЗавершен4 года назад
- $30
Подробное описание задания – https://docs.google.com/document/d/1-mjk6_FD_6AxGcl9HUq9SyFSQRsgr4UE-P7NdblK95E/edit?usp=sharing Оплата 0,30$ за объявление. Приватбанк либо Webmoney, Yandexmoney.Завершен4 года назад
- $1
Есть таблица с названиями товаров, нужно найти в интернете описания (важно: с тегами) и картинки к товарам.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется стильная девушка с хорошим вкусом :) Необходимо подобрать модели помолвочных и обручальных колец на сайте готовых CAD https://www.cgtrader.com/ по следующим параметрам. Что НУЖНО: Кольца в стилистике как на пинтерест доске тут https://www.pinterest.com/sergeygreen/jewelry/ Чтобы на одной странице они смотрелись ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт4 года назад
Контент МенеджентЗакрыт4 года назад
Нужен контент менеджер на английскомНаполнение сайтов15 заявокЗакрыт4 года назад
- $20
Потрібно кожен інгредієнт з таблиці на сайті [url=https://massage.co.ua/uk/tablica-kalorijnosti-produktov-v-100-grammax/]https://massage.co.ua/uk/tablica-kalorijnosti-produktov-v-100-grammax/[/url] додати на наш сайт на WordPress. Вигляд форми добавлення прикріпляю до завдання. Крім ккал, білків, жирів, вуглеводів - вибираємо також категорію інгредієнту (ту ж, що на сайті, з якого копіюємо). В формі ...Завершен4 года назад
Необходимо разместить код на всех карточках товара: Код нужно вставить во всех карточки товара, где XXXX - идентификатор товара (этот параметр должен совпадать сНаполнение сайтов6 заявокЗакрыт4 года назад